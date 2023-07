Sea of Thieves, la Stagione 10 rimandata di due mesi: Rare spiega perché

Dopo aver inaugurato il crossover tra Sea of Thieves e Monkey Island, Rare ha confermato che la Stagione 10 del suo sandbox piratesco ha subito un importante rinvio e arriverà con due mesi di ritardo rispetto alle previsioni.

La software house di Microsoft ha bisogno di un paio di mesi in più per lavorare sull'introduzione delle nuove funzionalità in arrivo con la Stagione 10 di Sea of Thieves. Rare aveva in programma di lanciare la nuova season ad agosto, ma evidentemente c'è ancora troppo da fare per riuscire a rispettare le scadenze originali, e la Stagione 10 è stata quindi rinviata al 19 ottobre.

"Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera e condividiamo la vostra delusione", ha detto l'head of community Christina McGrath. "Tuttavia, dopo un'attenta considerazione, crediamo fermamente che sia la cosa migliore da fare per la qualità del lancio, la sostenibilità del nostro processo di sviluppo e il benessere del nostro team.

Quelli di voi che hanno assistito al recente episodio del nostro podcast ci avranno sentito discutere delle sfide dell'implementazione di nuovi sistemi in un gioco come Sea of Thieves. Questo tipo di funzionalità sono difficili da realizzare, poiché dobbiamo assicurarci che interagiscano con tutti i sistemi esistenti nel gioco. Una di queste sfide è costituita dalla feature principale della decima stagione, difficile da implementare, specialmente per il livello di qualità che ci stiamo sforzando di raggiungere".

Mentre McGrath ha riconosciuto che molti giocatori avranno già raggiunto il livello di Fama 100 e potrebbero avere la sensazione di aver completato tutto, ha dichiarato di sperare che gli ultimi contenuti del gioco possano rivelarsi sufficienti per intrattenerli fino all'arrivo della Stagione 10.