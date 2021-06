Sea of Thieves, al via la Stagione 3: arrivano Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi

Come ampiamente preannunciato, oggi 22 giugno comincia ufficialmente la Stagione 3 di Sea of Thieves, colorato open world multiplayer a base di pirati e saccheggi sviluppato da Rare.

La Stagione 3 ha introdotto tanti nuovi oggetti cosmetici da conquistare e comprare, ma la più grande novità è senza ombra di dubbio rappresentata dall'espansione gratuita A Pirate's Life, che ha portato nel mondo di Sea of Thieves Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi. I giocatori sono chiamati ad unire le proprie forze con lo strampalato pirata interpretato da Johnny Depp in una storia originale che vede il famigerato Davy Jones e la sua ciurma minacciare tutti i sette mari. La nuova linea narrativa si dipana lungo cinque Storie Assurde piene di enigmi, battaglie e colpi di scena in luoghi tratti da entrambi i mondi. Dalle profondità marine sono emersi anche nuovi nemici, come sirene che sciamano dagli abissi brandendo temibili tridenti, imponenti lombrichi oceanici che cercano di assaltare le navi e velocissimi fantasmi muniti di spade spettrali.

La terza stagione offre anche una rinnovata selezione di prove e imprese da affrontare, con un'attenzione particolare alle Storie assurde, sia vecchie che nuove; completandole, accelererete i vostri progressi verso ricompense stagionali sempre più invidiabili. Il Pass per saccheggi della terza stagione vede il debutto dello Sgargiante Costume, del Banjo e di una selezione completa di armi di Pegaso splendente, oltre alla nuova polena, alle vele e alla bandiera della Furia Tonante, e alle emote Trucco della borsa d'oro e Posa versatile con arma, per un totale di 11 nuovissime offerte, nessuna delle quali mai apparsa prima nell'Emporio dei pirati. Potete acquistare il Pass per saccheggi in qualsiasi momento durante la stagione. Trovate un assaggio di tutti questi contenuti nel trailer in apertura di notizia!