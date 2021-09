Sea of Thieves: la Stagione 4 ha una data, porterà i pirati nelle profondità del mare

Terminata la sorprendente avventura che ha visto protagonista Jack Sparrow e i Pirati dei Caraibi, Sea of Thieves si prepara ora all'imminente arrivo della Quarta Stagione. Rare non ha ancora svelato i contenuti specifici della nuova Season, ma il nuovo teaser diffuso dallo studio di Microsoft ci aiuta a farci una prima idea.

Con la breve clip pubblicata su Twitter, che potete gustarvi in calce alla notizia, scopriamo che la Stagione Quattro di Sea of Thieves avrà ufficialmente inizio il 23 settembre. A Pirate's Life, presentato come una collaborazione con Disney e i Pirati dei Caraibi, si è rivelata essere un'avventura dai forti toni narrativi, ed in generale qualcosa di inedito per il sandbox piratesco. Con l'arrivo dei nuovi contenuti, sembra che Rare voglia tornare a solcare mari conosciuti, concentrandosi sul lore originale di Sea of Thieves e sull'espansione del suo mondo.

In ogni caso, difficilmente mancheranno le sorprese per i giocatori: il teaser sembra suggerire che dovremo inoltrarci tra le profondità dell'oceano per scoprire chissà quali segreti e per raccogliere tesori dall'inestimabile valore. Come di consueto, la nuova Stagione includerà un Plunder Pass, offerto in una versione gratuita e una a pagamento. Quest'ultima è ricca di oggetti cosmetici particolarmente curati, sia per la nostra imbarcazione, sia per il nostro fiero pirata. I pass includono inoltre valute di gioco come dobloni e oro con cui acquistare gli svariati oggetti in-game.