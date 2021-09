Sea of Thieves Stagione 4, il trailer: Templi delle Sirene e tesori sommersi tra le novità

Dopo il notevole successo riscosso dal DLC di Sea of Thieves a tema Pirati dei Caraibi, l'avventura piratesca di Rare spiega le vele in direzione di una nuova avventura.

Il team di casa Microsoft è infatti ufficialmente pronto a dare il via alla Stagione 4 del titolo, che condurrà gli avventurieri dell'oceano nelle profondità sottomarine. Il trailer dedicato ai nuovi contenuti, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ha presentato le numerose novità in arrivo con questa nuova fase di Sea of Thieves, tra sirene e tesori sommersi.

Tra le aggiunte più interessanti in programma per la Stagione 4, troviamo sicuramente l'introduzione di sei misteriosi Santuari delle Sirene, parte di un antico Reame Sommerso che ora si è improvvisamente risvegliato. Ognuno di questi templi subacquei proporrà delle sfide uniche, grazie alle quali gli equipaggi di Sea of Thieves potranno conquistare preziose reliquie. I marinai più coraggiosi potranno inoltre cimentarsi nella caccia a speciali forzieri sommersi, protetti da eserciti di creature degli abissi. I giocatori in cerca di ulteriori avventure possono inoltre cercare con attenzione speciali messaggi in bottiglia avvolti nei coralli: questi ultimi li condurranno verso speciali ricompense.



Per ulteriori dettagli, vi lasciamo alla visione del trailer dedicato, ricordandovi che la Stagione 4 di Sea of Thieves salperà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 23 settembre.