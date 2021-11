Sea of Thieves, la Stagione 5 è dietro l'angolo: data di lancio e novità nel trailer

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di un nuovo capitolo della storia piratesca di Sea of Thieves: Rare ha svelato che la Stagione 5 comincerà giovedì 2 dicembre, e per rendere il tutto ancora più interessante ha anche condiviso un ricco trailer di 8 minuti che mostra tutte le novità in arrivo nel gioco.

Come ogni stagione che si rispetti, anche la quinta porterà con sé tanti nuovi oggetti cosmetici sbloccabili gratuitamente e acquistabili con la valuta di gioco. A rendere davvero speciale la prossima stagione ci penseranno tuttavia gli innumerevoli aggiornamenti quality of life, che renderanno le spiagge, i mari e gli avamposti di Sea of Thieves ancor più divertenti da esplorare.

Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa della nuova meccanica che permette di seppellire i tesori: ebbene, oggi Rare ha approfondito la faccenda spiegando che ogni qualvolta viene sotterrato un forziere, il gioco genera una mappa con la sua posizione. Questa può essere esposta negli avamposti per offrire agli altri pirati virtuali la possibilità di trovare il tesoro: se riescono nell'impresa, il giocatore che ha generato una mappa viene ricompensato con un bonus alla reputazione e alle finanze.

In aggiunta a ciò, a partire dalla Stagione 5 sarà anche possibile collezionare fuochi d'artificio e farli esplodere dai cannoni delle navi, accendere delle fiaccole per illuminare le isole al buio o per lanciare dei segnali ai propri amici, sedersi sulle sedie, dormire in un letto per ripristinare la salute, girare il megafono al contrario per sussurrare ai compagni vicini, salire su barche a remi dotate di cannoni, lanciare i dadi di un gioco di ruolo in stile Dungeons & Dragons, ospitare dei ratti sulla propria nave (i quali possono avvertire della presenza di acqua della stiva), prendere degli ascensori per trasportare oggetti sulle alture e utilizzare la funzione "Prendi tutto" per riempire immediatamente le casse. Infine, segnaliamo l'introduzione delle animazioni alle bocche dei pirati, le quali potranno finalmente muoversi durante l'utilizzo della chat vocale. Prima di salutarvi, vi consigliamo di non lasciarvi scappare gli oggetti gratis ispirati ad Halo Infinite in Sea of Thieves.