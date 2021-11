Sea of Thieves Stagione 5: i giocatori potranno seppellire i propri tesori

A poche settimane dall'inizio della Stagione 5 di Sea of Thieves, previsto nel corso del mese di dicembre, i ragazzi di Rare hanno svelato l'arrivo di una nuova meccanica di gioco che farà felici i pirati di tutto il mondo.

Con una nuova clip affidata ai propri canali social, gli sviluppatori inglesi hanno confermato che a partire dalla prossima stagione i pirati virtuali potranno finalmente seppellire i propri tesori, esattamente come facevano le loro controparti reali e letterarie. La clip mostra chiaramente due lupi di mare scavare una buca su una spiaggia e infilarci dentro il bottino duramente guadagnato, in modo da tenerlo al riparo dai malintenzionati che pullulano nei sette mari. Purtroppo non sono state svelate informazioni più precise circa questo nuovo trucchetto. I giocatori potranno tenere traccia dei propri tesori sepolti sulla mappa in modo da ritrovarli agilmente in un secondo momento? Gli altri utenti potranno trovarli e rubarli? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Qualche giorno fa, invece, abbiamo scoperto che presto in Sea of Thieves arriveranno anche gli ascensori, che faciliteranno il trasporto dei tesori da e verso i punti sopraelevati. Già che ci siamo, vi ricordiamo che è stato appena reso disponibile il set nave ispirato ad Halo gratis: per riceverlo non dovete far altro che accedere al gioco entro il primo dicembre, giorno in cui verrà sostituito da un altro pacchetto di oggetti a tema Master Chief per celebrare il sempre più imminente lancio di Halo Infinite.