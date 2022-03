Sea of Thieves Stagione 6: Sea Forts e missioni rigiocabili, un trailer presenta le novità

Rare non ci ha tenuto a lungo sulle spine, e dopo soli due giorni dall'annuncio della data d'inizio della Stagione 6 di Sea of Thieves ha pubblicato un trailer che mostra le novità più succose in arrivo nell'open world piratesco.

La Stagione 6 di Sea of Thieves comincerà giovedì 10 marzo offrendo a tutti i pirati virtuali tante nuove attività da affrontare e oggetti cosmetici da sbloccare. Il trailer di presentazione allegato in cima a questa notizia si concentra sulle principali novità della nuova stagione contenutistica, a partire dai nuovissimi Sea Forts. Sbucati dal nulla in mezzo al mare, questi luoghi sono stracolmi di fantasmi e, ovviamente, tesori. I pirati meno coraggiosi tra voi saranno felici di sapere che questa nuova tipologia di attività è stata progettata per offrire una sfida più breve e abbordabile rispetto alle altre fortezze che possono essere trovate in giro per il mondo di gioco.

L'altra grande novità, destinata ad arrivare nella seconda metà della Stagione 6, sarà rappresentata dai nuovi Voyage rigiocabili per i Pirati Leggendari. Coloro che sceglieranno di affrontarli avranno modo di cimentarsi in sfide sempre nuove che si rinnoveranno all'avvio di ogni nuovo Viaggio, oltre che il piacere di scoprire nuovi dettagli sugli uomini antichi che popolavano gli oceani di Sea of Thieves.

Trovate un assaggio di tutte le novità della Stagione 6, tra le quali è incluso anche un nuovo percorso stagionale con oltre 100 livelli di ricompense gratis per tutti i giocatori, nel video allegato in apertura di notizia. Buona visione!