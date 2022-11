Sea of Thieves, la Stagione 8 non ha più segreti: tante novità in arrivo, c'è anche il PvP

Da martedì 22 novembre sarà possibile salpare alla volta della Stagione 8 di Sea of Thieves. Rare decide così di aprire una finestra sulla dimensione free roaming del celebre sandbox piratesco per illustrare in video tutte le novità in arrivo su PC, Xbox e Game Pass.

La prima e, forse, più importante novità che accompagnerà il lancio della Stagione 8 dovrebbe essere quella rappresentata dal ritorno delle attività PvP dopo l'addio all'Arena di Sea of Thieves avvenuto nei mesi scorsi. La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios decide quindi di venire incontro alle richieste della community, desiderosa di impugnare sciabola e archibugio per impartire una dura lezione ai bucanieri che oseranno attaccare la propria ciurma.

La nuova funzione introdotta da Rare vedrà i giocatori contendersi il controllo dei mari entrando a far parte dei Guardiani di Pirata Lord o dei Servitori di Capitan Flameheart, tanto nelle fasi free roaming quanto nei Viaggi. Avere la meglio sulle ciurme avversarie non sarà solo motivo di orgoglio per il proprio capitano, ma consentirà agli utenti di ottenere personalizzazioni esclusive e ambire allo status di Campione.

A giudicare da quanto mostrato, la reintroduzione del PvP sarà foriera di novità, sfide e attività piratesche inedite da completare insieme agli altri avventurieri di Sea of Thieves. Sapevate che nell'aprile di quest'anno Sea of Thieves ha superato il milione di Pirati Leggendari?