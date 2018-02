Sea of Thieves: Rare invita i giocatori a partecipare a uno stress test nel fine settimana

ha annunciato che questo fine settimana avrà luogo una sessione di test () per, alla quale sono invitati tutti gli insider e i giocatori che hanno partecipato alla

La sessione si svolgerà dalle ore 11:00 di venerdì 16 febbraio alla medesima ora di domenica 18 febbraio. La Closed Beta si è rivelata un successo, il numero di giocatori continuava ad aumentare giorno dopo giorno. Pertanto, gli sviluppatori invitano gli utenti a giocare il più possibile durante il breve lasso di tempo in cui sarà disponibile, in modo da testare i server ed arrivare al lancio il più preparati possibile. Data la natura del test, Rare avverte che potrebbero verificarsi degli errori di rete.

I partecipanti alla Closed Beta stanno ricevendo in queste ore una mail di invito, e sarà sufficiente utilizzare il medesimo client scaricato nelle scorse settimane (i contenuti saranno i medesimi). Gli altri interessati possono partecipare unendosi al programma Insider attraverso l'Insider Hub, dal quale è possibile scaricare la build Sea of Thieves Scale Test. Gli sviluppatori fanno sapere che entro l'uscita del gioco si svolgerà un'altra sessione di test di questo tipo, e anche un'altra Beta.

Vi ricordiamo che Sea of Thieves uscirà il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Sarà il primo titolo Microsoft a debuttare direttamente all'interno di Xbox Game Pass. Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno parlato dei contenuti dell'endgame, nel quale saranno presenti attività simili a raid.