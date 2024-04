Sea of Thieves supera 40 milioni di giocatori su PC e Xbox in attesa di veleggiare su PS5

In vista del sempre più imminente arrivo di Sea of Thieves su PlayStation 5, RARE riguadagna le pagine del blog ufficiale del sandbox piratesco per celebrare l'incredibile traguardo raggiunto grazie agli oltre 40 milioni di bucanieri virtuali che hanno solcato i mari dell'avventura free roaming su PC e console Xbox.

L'Executive Producer di RARE Joe Neate si rivolge a tutti gli appassionati di Sea of Thieves e a chi ne attende con impazienza l'approdo su PS5 per spiegare che "i 40 milioni di giocatori su Xbox, Windows 10 e Steam sono un traguardo straordinario, e ovviamente nulla di tutto ciò sarebbe avvenuto senza che voi, la nostra brillante, positiva e accogliente community, continuaste a sorprenderci e a impressionarci con le vostre piratesche ribalderie tra le onde!".

L'esponente della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios ricorda inoltre che "mancano ormai pochi giorni al lancio su PS5 di Sea of Thieves, e con esso all'arrivo di una nuova ciurma di pirati nel nostro mondo condiviso. La positività e l'entusiasmo che sono emersi durante la Closed Beta sono stati contagiosi, anche per questo non vediamo davvero l'ora di accogliervi nella nostra famiglia di pirati".

Il gran numero di preordini di Sea of Thieves su PS5, d'altronde, sembrano essere il perfetto viatico per il successo (l'ennesimo) dell'esperienza piratesca 'a oceano aperto' di RARE, ma per averne la controprova non ci resta che attendere fino al 30 aprile. Nel frattempo, vi invitiamo a farci compagnia sorseggiando idealmente una caraffa di grog schiumante con il nostro approfondimento su Sea of Thieves The Legend of Monkey Island.

