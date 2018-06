Sea of Thieves ha superato le aspettative di vendita di Microsoft già al lancio

Microsoft e Rare sono rimaste estremamente soddisfatte del successo di Sea of Thieves: il producer Joe Neate ha infatti svelato che il gioco ha ottenuto al day one i numeri che le due compagnie si aspettavano di raggiungere nei primi tre mesi di vita.

Ad oggi Sea of Thieves viene definita "la nuova IP Microsoft più venduta di questa generazione" con oltre 280.000 utenti attivi a marzo e 1.7 milioni su Xbox One nel mese di lancio. Numeri importanti, che la casa di Redmond si aspettava di raggiungere dopo 90 giorni di presenza sul mercato.

All'E3 di Los Angeles, Microsoft ha annunciato i piani per il supporto post lancio di Sea of Thieves che include i DLC Cursed Sails e Forsaken Shores, in arrivo rispettivamente a luglio e settembre. Ulteriori contenuti sono previsti nei mesi successivi e per tutto il 2019, in quello che si preannuncia essere un supporto duratura e a lungo termine.