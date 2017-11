Con un nuovo video update pubblicato nelle scorse ore dagli sviluppatori,ha confermato che il suo sandbox a tema piratesco,, girerà in 4K nativi su Xbox One X con supporto all'High Dynamic Range.

Nel corso del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, viene inoltre affermato che la versione Xbox One X di Sea of Thieves "sarà per la maggior parte equiparabile a quella PC ad impostazioni Ultra".

Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One nel corso del 2018. Per conoscere maggiori dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima.