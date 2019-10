Sea of Thieves supporterà i server privati in futuro

Rare ha pubblicato un nuovo video della serie Developer Update di Sea of Thieves per aggiornare i giocatori sullo stato dei lavori. In questa occasione Joe Nate ha confermato l'arrivo dei server privati, i quali verranno attivati nel prossimo futuro.

"Abbiamo parlato più volte dei server privati in passati e anche recentemente, confermiamo che si tratta di una funzione presente nella nostra roadmap interna. Al momento non possiamo dirvi molto ma si tratta di una aggiunta in programma nel medio o lungo periodo, dunque il suo arrivo non è immediato e al momento non ci stiamo lavorando direttamente, tuttavia confermo l'intenzione di supportare i server privati per Sea of Thieves nel futuro."

Sea of Thieves ha recentemente ricevuto nuovi aggiornamenti ed il gioco sembra essere tornato sotto i riflettori proprio grazie ad una ricca serie di update capaci di aggiungere contenuti di alto livello e migliorare al tempo stesso il comparto tecnico.

Rare e Microsoft si sono dette molto soddisfatte dei numeri, dell'accoglienza e del supporto della community, quest'ultima è apparentemente piuttosto piccola rispetto a quella di altri grandi giochi AAA ma molto attiva e tanto sembra bastare per garantire un luminoso futuro a Sea of Thieves, il quale continuerà ad essere supportato ancora per molto.