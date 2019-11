Sea of Thieves: svelato con un trailer The Seabound Soul, il nuovo update gratuito

Dopo aver annunciato Everwild, nuova e interessante IP per Xbox One e PC, i ragazzi di Rare sono intervenuti durante la puntata speciale di Inside Xbox all'X019 FanFesta per svelare anche il prossimo aggiornamento gratuito di Sea of Thieves, intitolato The Seabound Soul.

Il trailer pubblicato per l'occasione mette in evidenza le principali novità che verranno introdotte dall'update, tra le quali spiccano una nuova Tall Tale tutta da vivere che porterà i pirati alla scoperta di navi fantasma e cripte infestate, nuovi encomi per l'arena, nuovi oggetti da sbloccare e le palle di cannone infuocate, che renderanno gli scontri in mare aperto ancora più spettacolari! Il lancio di The Seabound Soul è fissato per il 20 novembre, ovviamente in via del tutto gratuita.

Sea of Thieves, ricordiamo, è disponibile su Xbox One e PC Windows 10, e fin dal lancio è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.