Sea of Thieves: tante novità con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento Ships of Fortune

Annunciato durante l'ultimo appuntamento con Inside Xbox, il nuovo aggiornamento per Sea of Thieves è finalmente disponibile. Ships of Fortune porta con se una serie di importanti novità sottolineando ancora una volta l'impegno dei ragazzi di Rare.

Il nuovo aggiornamento per Sea of Thieves, intitolato Ships of Fortune introduce innanzitutto una novità per i pirati più esperti: il level cap delle tre principali Compagnie del gioco viene infatti innalzato dal livello 50 al 75. Una volta arrivati al livello 50 i giocatori avranno la possibilità di diventare Emissari di una specifica Compagnia, con la possibilità di cambiare "alleato" tramite la semplice firma di un contratto. Una volta acquisito il grado di Emissario sarà possibile sbloccare nuove skin per la nave e per l'uniforme. L'aggiornamento introduce poi una Compagnia nuova di zecca: con il completamento del Rifugio del Mietitore SoT accoglie ora la Compagnia chiamata Ossa del Mietitore. Questa gilda è specializzata nel contrasto ai neonati Emissari ed i suoi membri potranno rendere complicate le avventure di tali marinai. Infine, tra le novità più importanti, arrivano i Gatti tra i vari Pets acquistabili presso l'Emporio dei Pirati.

Tante piccole novità anche per la modalità Avventura e per l'Arena. Insomma, Rare non sembra intenzionata a mollare la presa sul supporto ad uno dei titoli più originali dell'ecosistema Xbox. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sea of Thieves si prepara a sbarcare anche su Steam.