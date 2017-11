Sea of Thieves torna a mostrarsi con il trailer "#BeMorePirate"

hanno pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer dedicato a, sandbox a tema piratesco atteso su PC Windows 10 e Xbox One.

Il trailer, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mostra sommariamente le caratterisitiche di gioco di Sea of Thieves, un titolo che ci permetterà di navigare gli oceani in compagnia della nostra flotta, andare alla ricerca di tesori perduti, esplorare tetre caverne, e altro ancora.

Il trailer, accompagnato dall'hashtag #BeMorePirate, richiama curiosamente l'intro del film Trainspotting, diretto da Danny Boyle.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sea of Thieves uscirà su PC e Xbox One nei primi mesi del 2018. Il gioco supporterà il 4K e l'HDR su Xbox One X.