Sea of Thieves: tutti all'arrembaggio in due ore di gameplay tratti dal terzo Scale Test

Nella giornata di ieri 2 marzo è cominciato il terzo Scale Test di Sea of Thieves , organizzato daper mettere alla prova i server di gioco in vista del lancio ufficiale. Per l'occasione,ha solcato i mari in diretta sui nostri canali.

Se vi siete persi la trasmissione, niente paura! Potete guardarla in replica grazie al video che trovate in apertura di notizia. Dura ben due ore ed è ricca di viaggi, risate, combattimenti e cacce al tesoro! Buona visione!

Vi ricordiamo che Sea of Thieves verrà pubblicato il 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10. Stando alle parole degli sviluppatori, prima del lancio si svolgerà una nuova fase beta, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati. Il titolo di Rare sarà anche la prima esclusiva della casa di Redmond a debuttare direttamente all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che a fronte di una spesa mensile di 9,99 euro mette a disposizione un vasto catalogo di titoli giocabili.