Sea of Thieves: è ufficialmente iniziata la Final Beta aperta a tutti i giocatori

ha ufficialmente dato il via alladi. Si tratta, a tutti gli effetti, dell'ultima occasione utile per giocare al titolo prima del lancio ufficiale.

La Final Beta sarà attiva fino alle ore 11:00 di domenica 11 marzo. A differenza delle precedenti fasi di testing, per le quali era necessario aderire al programma insider, questa può essere tranquillamente scaricata dal Microsoft Store ed è aperta a tutti i giocatori. Sono inoltre inclusi contenuti inediti, come il Forte Plunder Skelly e la possibilità di unirsi all'Alleanza dei Mercanti, una delle fazioni che saranno presenti nel prodotto finale.

Gli sviluppatori hanno poi colto l'occasione per ricordare che Sea of Thieves sarà il protagonista indiscusso della prima puntata del nuovo show mensile di Microsoft, Inside Xbox, che andrà in onda nella giornata di domani. Vi ricordiamo che il titolo a sfondo piratesco di Rare sarà disponibile all'acquisto a partire dal 20 marzo su Xbox One e PC Windows 10, e sarà la prima esclusiva a debuttare direttamente all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Nell'ultimo video-diario pubblicato, sono state illustrate nel dettaglio le opzioni di personalizzazione dei pirati.