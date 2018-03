Sea of Thieves: una soluzione provvisoria per risolvere i problemi con Xbox Game Pass

Nella giornata di ieriha pubblicato una corposa patch di Sea of Thieves , dopo aver installato l'aggiornamento alcuni abbonati ahanno lamentato problemi nell'avviare il gioco. Dal forum di ResetERA arriva una soluzione provvisoria per risolvere questo bug.

Microsoft è al corrente della situazione e Rare sta lavorando su un fix che possa eliminare definitivamente la problematica, nel frattempo è possibile risolvere con un metodo "casalingo" svelato sul forum di ResetERA: a quanto pare, per aggirare il messaggio di errore basta resettare la console tenendo premuto il tasto power per dieci secondi, fino all'apparizione della schermata di caricamento iniziale, in questo modo Xbox One pulirà la cache e resetterà le impostazioni di login.

Alcuni utenti affermano di aver così risolto il problema, potendo nuovamente avviare Sea of Thieves in presenza di abbonamento a Game Pass. Rare sta comunque lavorando duramente per pubblicare una patch correttiva, nell'attesa merita comunque mettere in atto questo piccolo trucco.

Avete avuto problemi a far partire Sea of Thieves su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X da Game Pass? Fateci sapere se avete risolto con il metodo segnalato.