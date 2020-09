Sea of Thieves Vaults of the Ancients: il nuovo DLC gratis ha una data d'uscita

Nel corso della serata è stata finalmente svelata la data d'uscita ufficiale della prossima espansione gratuita di Sea of Thieves, la quale prende il nome di Vaults of the Ancients e arriverà tra pochi giorni.

Tutte i possessori del gioco potranno infatti aggiornare l'ultima fatica Rare all'ultima versione a partire dal prossimo mercoledì 9 settembre 2020 e godersi sin da dubito tutte le novità incluse nell'espansione. Come anticipato qualche giorno fa, Sea of Thieves Vaults of the Ancients introdurrà gli animali a quattro zampe, i quali potranno accompagnarci nelle nostre scorribande in giro per i sette mari. Tra le altre novità dell'update, che implementerà anche dei fix a problemi noti, troviamo anche delle nuove missioni per il Gold Hoarder che ricompenseranno i giocatori con ingenti quantità d'oro.

Vi ricordiamo che il gioco è di recente approdato anche su Steam e può essere inoltre scaricato senza costi aggiuntivi da parte di tutti gli abbonati a Xbox Game Pass sia su Xbox One che su PC, tramite il Microsoft Store e l'applicazione Xbox, dedicata esclusivamente al servizio ad abbonamento.

Sapevate che Rare ha di recente festeggiato i 15 milioni di giocatori di Sea of Thieves e il milione di copie vendute su Steam?