Sea of Thieves a vele spiegate: 5 milioni di copie vendute su Steam

Continua inarrestabile l'ascesa di Sea of Thieves, il sandbox piratesco di Rare che dopo aver oltrepassato i 25 milioni di giocatori complessivi festeggia oggi le 5 milioni di copie vendute su Steam.

"Proprio quando stavamo finendo di celebrare il grande traguardo dei 25 milioni di giocatori di Sea of Thieves, ecco che tiriamo nuovamente fuori il barile per aver oltrepassato le cinque milioni di unità vendute su Steam!", recita il post pieno di entusiasmo pubblicato da Rare sul blog ufficiale del gioco. "Poiché Sea of Thieves è stato il nostro primo gioco sviluppato internamente per PC e Xbox, siamo assolutamente lieti di vedere un così grande afflusso di nuovi pirati che intraprendono le loro avventure da quando il gioco è arrivato su Steam a giugno dello scorso anno. Indipendentemente dalla piattaforma su cui giochi, Sea of Thieves non avrebbe mai avuto questo successo senza il supporto di voi utenti, quindi tutto ciò che possiamo dire è grazie!".

Rare si è detta fortemente colpita dalle oltre 100.000 discussioni aperte su Steam riguardo a Sea of Thieves e dalle quasi 500 guide realizzate dalla community. Il server Discord di Sea of Thieves si avvicina nel frattempo ai 300.000 utenti, ad ulteriore conferma di come la ciurma del titolo stia continuando a diventare sempre più affollata col passare del tempo.

Per celebrare in grande stile, Rare ha deciso di offrire in via gratuita l'emote "All Together Now!" a chiunque acceda al gioco da oggi fino al 29 dicembre. Chi invece è curioso di provare per la prima volta il sandbox di Microsoft può approfittare dello sconto del 50% attualmente valido su Steam.

Ad inizio dicembre è iniziata la Stagione 5 di Sea of Thieves, come al solito ricca di attività e oggetti preziosi da conquistare.