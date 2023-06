Sea of Thieves, è ora di un nuovo viaggio:annunciato il crossover gratis con Monkey Island

Nei precedenti mesiSea of Thieves ha celebrato il quinto anniversario ma, come annunciato a più riprese dalla stessa Rare, il team di sviluppo punta ad un supporto post-lancio continuo per altri anni a venire. I frutti di questa decisione li abbiamo intravisti proprio nel corso dell'attesissimo Xbox Games Showcase di giugno.

Nel corso della presentazione dedicata al futuro videoludico del marchio verde crociato, in cui abbiamo assistito al ritorno di Avowed con un prossimo appuntamento al 2024, Rare ha annunciato l'arrivo di un crossover importantissimo per Sea of Thieves: con un trailer che avrà strappato un sorriso e una lacrima ai fan dell'iconico capolavoro delle avventure grafiche targate LucasArts, veniamo a sapere che Sea of Thieves The Legend of Monkey Island è realtà.

Ma le novità non sono di certo finite qui: come annunciato alla fine del trailer introduttivo del prossimo aggiornamento, sappiamo che i pirati che solcheranno i mari di tutto il mondo potranno giocare gratuitamente una nuova storia inedita per il titolo targato Rare. Inoltre, come annunciato in chiusura a questa parte del palinsesto della presentazione, il nuovo contenuto sarà disponibile dal 20 luglio 2023. Manca quindi pochissimo al ritorno su Sea of Thieves con nuovi contenuti che sapranno fare la felicità dei fan del gioco e di Secret of Monkey Island.