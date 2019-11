Sea of Thieves: l'ultimo video diario di sviluppo ci aggiorna sulle novità in arrivo - Aggiornata

Dopo aver assistito lo scorso weekend alle epiche battaglie navali tra i partecipanti del torneo Ancora Maledetta organizzato dalla community di Sea of Thieves Italia, vi riproponiamo l'ultimo video diario di sviluppo pubblicato da Rare, che svela alcune delle novità in arrivo.

Come di consueto è l'executive producer del gioco a svelarci alcune delle gustose novità in arrivo. Al momento i giocatori si stanno dedicando all'evento Ghoul & Glory, durante il quale è possibile guadagnare ricompense extra nella modalità avventura. Un evento analogo verrà reso disponibile la prossima settimana per la modalità Arena, riproponendo questo genere di attività nel contesto multiplayer PvP.



Rare ha parlato anche dell'emporio dei pirati, negozio in game nel quale i giocatori possono acquistare nuovi oggetti cosmetici per il proprio personaggio. Con il trascorrere dei mesi, nuovi articoli acquistabili verranno resi disponibili nel corse delle varie stagioni, con oggetti e ricompense a tema. L'executive producer, tuttavia, ha sottolineato che gli acquisti effettuati nell'emporio non offriranno mai dei vantaggi di gameplay agli utenti, evitando dunque che Sea of Thieves possa trasormarsi in un pay to win.



Maggiori dettagli sono attesi nelle prossime settimane, con ogni probabilità Sea of Thieves sarà uno dei protagonisti dell'X019 di Londra, evento in programma a metà novembre, in questa occasione Rare potrebbe annunciare la prossima espansione, presumibilmente in arrivo entro la fine dell'anno.