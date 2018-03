Sea of Thieves: un video mette a confronto il trailer E3 2015 con la versione attuale

Il canale YouTube "Cycu1", specializzato in video comparativi, ha pubblicato un video che mette a confronto il trailer E3 2015 dicon l'edizione definitiva del gioco, fatta girare per l'occasione su Xbox One X.

Secondo l'autore del video, il materiale promozionale diffuso in passato presentava spesso una vegetazione più densa e ombre in alcuni casi più dettagliate, sebbene il lavoro svolto sulla versione definitiva venga comunque giudicato positivamente, in particolar modo per quanto riguarda la direzione e lo stile artistico dei personaggi, dei nemici e delle ambientazioni.

Sea of Thieves è disponibile dal 20 marzo su Xbox One, Xbox One X e PC, le prime recensioni non sono state particolarmente positive, il gioco è attualmente afflitto da alcuni bug e problemi tecnici legati all'infrastruttura online. Rare, in ogni caso, è al lavoro per risolvere tutte le problmatiche, per questo lo studio inglese ha previsto varie operazioni di manutenzione, da oggi all'inizio della prossima settimana, con l'obiettivo di migliorare la stabilità dei server e ridurre al minimo crash e difficoltà di login.

Su Everyeye.it trovate una guida ai messaggi d'errore di Sea of Thieves, molti problemi dipendono dalla mancanza di aggiornamenti o dalla propria connessione mentre in altri casi si tratta di problematiche legate ai server, non risolvibili dall'utente.