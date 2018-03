Sea of Thieves Video Recensione: solchiamo i sette mari con il nuovo gioco di Rare

è un’opera che non si dimentica facilmente. Meraviglioso da vedere e da ascoltare, è un prodotto coraggioso, ma non un titolo per tutti. Al momento, la formula ludica necessita assolutamente di essere arricchita con una serie di contenuti post-lancio.

Se il supporto del team di sviluppo si dimostrerà solido e costante, allora Sea of Thieves avrà tutte le carte in regola per divenire un gioco davvero prezioso. I dubbi però permangono: Rare non è una saetta, e non c'è traccia attualmente di una lista di elementi che verranno aggiunti nel breve e nel lungo periodo. A causa di questa incertezza, Sea of Thieves paga lo scotto di aver debuttato fuori tempo massimo, dopo la cocente delusione di tanti, troppi giochi che hanno esordito nelle stesse condizioni.

Per saperne di più sul nuovo gioco di Microsoft e Rare, vi rimandiamo all'approfondita Recensione a cura di Francesco Serino, ricordandovi che il titolo è disponibile su Xbox One, Xbox One e PC Windows 10. Segnaliamo che Sea of Thieves è anche stato inserito nel catalogo di Xbox Game Pass, servizio in abbonamento che vi permette di accedere a un gran numero di titoli a fronte di una spesa mensile di 9,99 euro.