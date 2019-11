Sea of Thieves X Gears of War: speciale set a tema sbloccabile gratis nel gioco Rare!

Gli oceani e l'universo di Sea of Thieves è in costante evoluzione e l'avventura a tema piratesco è ora pronta ad accogliere speciali contenuti a tema Gears of War!

A rendere pubblica la notizia è l'account Twitter ufficiale del gioco di casa Rare, che ha svelato l'avvio di una partnership con il team di The Coalition, autore del recente ed acclamato Gears 5. Gli sviluppatori delle due software house parte della famiglia Microsoft hanno collaborato per offrire alla community di Sea of Thieves uno speciale contenuto, presentato tramite il breve trailer che trovate in calce a questa news.

Il filmato ha per protagonista un veliero che sfida la forza dei mari battendo vele adornate dal celebre simbolo della serie Gears of War! Con il Tweet, Rare informa i giocatori che uno speciale set ispirato alla saga shooter, denominato Omen Ship Set, è ora disponibile in-game. Per ottenerlo, sarà sufficiente giocare a Sea of Thieves nel corso di un periodo di tempo limitato. Il bonus gratuito, in particolare, potrà essere sbloccato a partire da oggi e sino al prossimo venerdì 22 novembre. Cosa ve ne pare di questo nuovo set?



Restando in tema Rare, vi segnaliamo che la software house è attualmente protagonista di diversi rumor, che vorrebbero il team in procinto di annunciare un'avventura in terza persona per Xbox Scarlett sul palco dell'Inside Xbox X019.