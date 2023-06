Sea of Thieves x Monkey Island: Ron Gilbert non ne sapeva nulla

Durante l'Xbox Showcase 2023 è stato annunciato con un trailer l'arrivo dei contenuti a tema Monkey Island in Sea of Thieves. A distanza di qualche ora dal reveal, però, è emerso un dettaglio inaspettato in merito a questo evento crossover.

Sembrerebbe infatti che Ron Gilbert, storico creatore della serie che di recente è tornato in attività per dare vita a Return to Monkey Island, non sia stato coinvolto in alcun modo nel progetto. Subito dopo l'annuncio fatto sul palco dell'evento Microsoft, i giocatori sono corsi a congratularsi con lo sviluppatore per aver permesso un'iniziativa di questo tipo, ma la risposta di Gilbert ha stupito tutti: il creatore della serie non era a conoscenza dell'accordo tra Microsoft e Lucasfilm Games e ha appreso dell'arrivo di questi contenuti proprio come tutti gli altri giocatori.

Questo implica quindi che dietro il content update di Sea of Thieves in uscita il prossimo 20 luglio 2023 e che prende il nome di The Legend of Monkey Island non vi sia alcun tipo di contributo da parte di Ron Gilbert, che si è mostrato chiaramente dispiaciuto dell'accaduto sui social network.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Return to Monkey Island.