Sea of Thieves x Monkey Island: che il viaggio verso Melee Island abbia inizio!

Corpo di mille balene! Il crossover gratis tra Monkey Island e Sea of Thieves ha ufficialmente inizio su PC e console Xbox, come ci ricordano RARE e Lucasfilm Games confezionando l'immancabile trailer di lancio che celebra la partenza di questa attesissima collaborazione.

Accessibile in via del tutto gratuita a partire da oggi, giovedì 20 luglio, su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island catapulta i bucanieri digitali del sandbox piratesco di Microsoft nell'universo narrativo ideato da Ron Gilbert, anche se lui non collabora al crossover.

La storia inedita a tema Monkey Island narrata in questa nuova avventura da vivere insieme a tutti gli appassionati di Sea of Thieves fonde le due dimensioni videoludiche di RARE e Lucasfilm Games per catturare lo spirito delle due IP e dare vita a quella che gli stessi sviluppatori definiscono "un'esilarante e profonda lettera d'amore dedicata all'iconica serie di Monkey Island".

L'espansione comprende tre Tall Tales, ciascuna delle quali segue le mirabolanti gesta di Guybrush Threepwood in Sea of Thieves con la partecipazione dello stesso Guybrush e di altri personaggi della serie di Monkey Island, a cominciare ovviamente dal pirata fantasma LeChuck. I Tall Tales dell'espansione gratuita verranno pubblicati con gli update previsti per tutta l'estate, con aggiornamenti pieni di contenuti inediti e attività tra enigmi da risolvere, combattimenti da padroneggiare e catacombe da attraversare.