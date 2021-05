Seagate x gaming, evento il 23 giugno: in arrivo espansioni di memoria per PS5?

In pieno clima pre-E3 2021, giunge un'interessante comunicazione da parte dei vertici di Seagate, con il colosso tecnologico pronto a presentare al pubblico un evento interamente dedicato al mondo del gaming.

Nello specifico, è stata confermata l'intenzione di trasmettere in diretta streaming SG21, primo show digitale dall'impronta videoludica per la compagnia. L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di mercoledì 23 giugno, e potrà essere seguito sia in diretta Twitch sia sui lidi del Canale YouTube ufficiale di Seagate. L'azienda non ha offerto troppe informazioni su quelli che saranno i contenuti dell'evento SG21, limitandosi a confermare che tra i grandi protagonisti vi saranno i PCIe Gen4.

Questo dettaglio e lo slogan della manifestazione digitale, "Until Next Gen Performance", hanno spinto diversi osservatori a ipotizzare la possibile presenza all'evento di SSD compatibili con PlayStation 5, in grado di offrire possibilità di espansione della memoria interna dell'hardware Sony. Al momento, lo ricordiamo, è infatti impossibile installare espansioni SSD su PS5, nonostante la presenza sulla console di una porta dedicata. Novità su questo fronte, secondo i rumor, sarebbero dovute giungere proprio nel corso dell'estate 2021, contestualmente a un boost per il sistema di raffreddamento di PS5.



A questo punto, non resta altro da fare che attendere il 23 giugno per saperne eventualmente di più.