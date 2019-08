Sean Murray: con Beyond, No Man's Sky entrerà nella sua fase 2.0

Intervistato dai colleghi di IGN.com per discutere delle ambizioni nutrite da Hello Games con l'update Beyond di No Man's Sky tra multiplayer e VR, Sean Murray ha affermato che le novità contenutistiche del prossimo aggiornamento gratuito saranno tali da trasformare il titolo in una sorta di sequel.

Stando a quanto dichiarato dall'ormai celebre creatore di No Man's Sky, Beyond porterà la sua avventura sci-fi alla versione 2.0: in questo importante passaggio, il supporto alla VR e le innovazioni del multiplayer saranno solo una minima parte del lavoro svolto complessivamente da Hello Games per evolvere il titolo e gettare le basi per quello che sarà il suo futuro, con ulteriori update gratuiti previsti in uscita nei prossimi mesi.

A voler dar retta a Sean Murray, le note della patch di Beyond saranno lunghe più del doppio di quelle del già enorme aggiornamento Next lanciato a metà 2018. Sotto il profilo dei contenuti, Beyond introdurrà una mappa galattica nuova di zecca, l'area sociale del Nexus (descritta come "simile alla Torre di Destiny"), dei mondi alieni con biomi più esotici, un sensibile ampliamento del motore a generazione procedurale per gli alieni, tantissimi moduli inediti per la costruzione di basi e strutture architettoniche (con annesse funzioni logiche ed elettriche) e un'infinità di altri elementi che contribuiranno a rendere ancora più originale e profonda l'esperienza degli appassionati.

Tutte aggiunte che, nell'accezione di Murray, non avrebbero affatto sfigurato in un ipotetico No Man's Sky 2 ma che invece ci verranno proposte gratis e con una "semplice" espansione che, vista l'entità delle migliorie promesseci, richiederà un quantitativo piuttosto elevato di GB di spazio da riservare su disco.

Secondo Murray, quindi, dietro a quello che gli stessi Hello Games hanno definito come il Terzo Segreto di Beyond c'è la volontà di soddisfare tutte le tipologie di giocatori di NMS, senza alcuna eccezione di sorta: l'uscita del nuovo aggiornamento gratuito di No Man's Sky è fissata per il 14 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sapevate che il gioco è attualmente in offerta su PC e console?