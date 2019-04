Sean Murray discute di No Man's Sky su Google Stadia e console next-gen

Approfittando della visibilità mediatica garantitagli dall'ormai imminente lancio di No Man's Sky Beyond e dell'update per PS VR, Sean Murray di Hello Games si è intrattenuto con i colleghi di Game Informer per illustrare il suo punto di vista sulle opportunità offerte da Google Stadia e dalle console next-gen.

Nel corso dell'intervista, l'ormai celebre sviluppatore dell'universo procedurale di No Man's Sky ha infatti spiegato di aver assistito all'evento di annuncio di Google Stadia e di "averlo trovato davvero interessante. Ci sono cose che si potrebbero fare... cose di cui non posso parlare. Sentire che avrà più di 10 Teraflops di potenza è eccitante, anche se la stragrande maggioranza delle persone non sa cosa significhi in realtà".

La potenza di Google Stadia, secondo Murray, potrebbe garantire agli sviluppatori di implementare "effetti particellari più evoluti, avere un anti-aliasing migliore e risoluzioni di 4K o 8K. Tutto molto bello, ma siamo maggiormente interessati all'esperienza inedita che potremmo fornire ai nostri fans".

Quanto al confronto-scontro tra Stadia e le console, il boss di Hello Games ha provato a gettare uno sguardo al futuro dichiarando che "non so se porterò No Man's Sky su Stadia o altrove. Non mi interessano i discorsi sulla latenza ma sulle possibilità offerte dai nuovi sistemi per fornire un'esperienza di gioco originale e inedita. Personalmente, dico solo che mi trovo bene con le console, ne ho già una e so che comprerò le prossime. [...] Penso siano inevitabili, credo che all'inizio tutti diranno che guarderanno solo all'aumento di risoluzione per poi accorgersi di osservare qualcosa di mai visto prima".

A prescindere dalle intenzioni di Sean Murray e dalle sue considerazioni su Google Stadia e sulla next-gen, ricordiamo a chi ci segue che No Man's Sky accoglierà il nuovo update Beyond nel corso di questa estate, e in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.