Sean Murray oltre No Man's Sky: il nuovo gioco è in sviluppo, sarà infinitamente ambizioso

Non pago della sorpresa rappresentata dall'appena annunciata (e già lanciata) espansione piratesca No Man's Sky Outlaws, Sean Murray spiega ai microfoni di IGN.com di aver avviato i lavori sul suo prossimo videogioco, un titolo estremamente ambizioso e sganciato dalla proprietà intellettuale di NMS.

Il co-fondatore e amministratore delegato di Hello Games spiega che "stiamo lavorando da un po' di tempo su un progetto molto ambizioso. Al momento se ne sta occupando una piccola squadra, ci lavoriamo sù dal settembre dello scorso anno e per il momento va tutto benissimo".

Il vulcanico sviluppatore inglese sottolinea inoltre come "l'impegno su questo progetto non frena il lavoro che stiamo continuando a portare avanti con No Man's Sky. Ci riteniamo abbastanza fortunati da poter permettere alle persone di scegliere liberamente il lavoro che desiderano svolgere".

A detta di Murray, il nuovo videogioco di Hello Games sarà 'infinitamente ambizioso', come sottolinea lui stesso nel precisare che "sarà un po' come No Man's Sky, si tratta di quel tipo di videogioco che risulterebbe impossibile da realizzare anche avendo a disposizione 1.000 sviluppatori".

Il boss di Hello Games precisa però di aver "imparato la lezione" (riferendosi ovviamente agli errori di comunicazione commessi nella fase di lancio di No Man's Sky) e di non voler svelare altri dettagli su questo ambizioso progetto fino a quando non riterrà di poter fornire dei chiarimenti sui contenuti e, quindi, indicarne una finestra di commercializzazione. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento su No Man's Sky e l'esperienza di Sean Murray come specchio dell'industria.