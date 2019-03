Sean Murray rivela nuovi dettagli sullo sviluppo travagliato di No Man's Sky

Nel corso di una lunga intervista concessa ai colleghi di Tweaktown a margine della GDC 2019, Sean Murray di Hello Games ha rivelato degli interessanti retroscena sullo sviluppo di No Man's Sky e spiegato perchè è stato così difficile mantenere le promesse fatte all'annuncio del progetto, avvenuto durante l'E3 2014.

"L'uscita di NMS è stata una delle più intense e drammatiche che l'industria videoludica abbia mai visto", ha ricordato il fondatore e boss di Hello Games aggiungendo che "questa è una cosa che sta diventando sempre più comune nel settore, un sacco di giochi hanno affrontato questo problema prima di noi e molti altri lo faranno dopo di noi. Abbiamo affrontato un problema tecnico che potevamo risolvere ma eravamo una squadra molto piccola, con 6 persone a sviluppare No Man's Sky e appena 15 quando l'abbiamo lanciato".

Nel rivivere quei frenetici momenti, e le feroci critiche mosse al suo lavoro a causa delle oggettive mancanze della versione di No Man's Sky che ha debuttato su PlayStation 4 nell'agosto del 2016, Murray ricorda inoltre che "durante quei giorni bui sarebbe stato molto più facile smettere, infatti un epilogo simile era previsto, era la norma. Ma due cose mi hanno costretto ad alzarmi dal letto ogni mattina: una era che potevamo fare qualcosa che altri non potevano, cioè vedere centinaia di migliaia di persone che giocavano ogni giorno al tuo gioco con un tempo medio di 25 ore ciascuno, sapevamo che si stavano divertendo e volevamo aiutarli. La seconda era che non volevo che il mio team fosse additato come disonesto, pigro o qualcosa del genere: i ragazzi di Hello Games sono incredibilmente talentuosi e laboriosi, mi sono sentito in dovere di supportarli perchè se lo meritavano".

Quanto al presente, Sean Murray e gli autori di Hello Games possono ritenersi soddisfatti per il lavoro svolto e per quello che offriranno con il prossimo update di No Man's Sky, denominato Beyond, atteso al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso di questa estate. L'aggiornamento sarà completamente gratuito e si premurerà di migliorare le dinamiche cooperative del titolo, aggiungendo tantissimi elementi ingame e introducendo su PS4 il supporto a PlayStation VR.