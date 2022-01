SeaRing: l'action puzzle italiano sta arrivando su PC, provalo gratis con la demo su Steam

Il Team SeaRing, una software house indie fondata e gestita da sei sviluppatori italiani e danesi, invita tutti i fan di GDR in pixel art e di esperienze action adventure 'vecchia scuola' a scaricare gratis la Demo PC del loro ultimo videogioco che sta per essere lanciato su Steam.

Nel descrivere il progetto di SeaRing, gli autori nostrani ci tuffano nelle atmosfere fiabesche di un titolo che avrà per protagonista la Principessa dei Mari, un'intrepida avventuriera che, attingendo ad un potere ancestrale, potrà evocare le sue capacità difensive e proteggersi dai pericoli che l'attendono nel viaggio che dovrà compiere fino al deserto per recuperare la corona perduta di sua madre e riportare, così facendo, la stabilità nel Regno dell'Acqua.

Il Sea Ring darà alla nostra alter-ego la capacità di incanalare il potere pacifista e di servirsene, ad esempio, per risolvere gli enigmi ambientali e superare indenne i combattimenti con le creature incrociate nel corso dell'avventura. Il titolo vanta anche 50 personaggi secondari e centinaia di dialoghi unici, con tanti suggerimenti per proseguire nella campagna e sbloccare alcuni contenuti segreti.

Sul fronte strettamente artistico, il progetto di SeaRing pizzica le corde della nostalgia dei tanti videogiocatori cresciuti a pane e GDR anni '90 proponendo loro un comparto grafico in pixel art dall'atmosfera resa ancora più immersiva da una colonna sonora rilassante. Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di SeaRing e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo; qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate anche il link alla pagina Steam di SeaRing, con tutte le informazioni sul progetto e il pulsante per scaricare la Demo.