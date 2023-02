La Season 11 di The Division 2 è stata rinviata a data da destinarsi

Sfortunatamente, i fan di The Division 2 dovranno aspettare ancora un po' di tempo, prima di poter provare le novità della Season 11 del gioco, intitolata 'Reign of Fire'. A quanto pare, il team ha incontrato alcune problematiche durante la fase di sviluppo, trovandosi costretto a rinviare il lancio dei nuovi contenuti.

L'annuncio arriva direttamente dal profilo ufficiale dello sparatutto di Ubisoft, dove gli sviluppatori hanno specificato di essersi imbattuti in problematiche legate al processo di localizzazione. Al momento non ci è dato sapere quando la nuova Season di The Division 2 verrà lanciata effettivamente.

Di seguito, potete trovare alcuni estratti dal comunicato ufficiale:

"Durante i preparativi per la Stagione 11, abbiamo iniziato a sperimentare una serie di ritardi nel processo di localizzazione, con conseguenti ripercussioni sull'esperienza di molti giocatori in tutto il mondo. Pertanto, dopo molte discussioni, abbiamo preso la difficile decisione di spostare l'uscita della Stagione 11 e della livestream a una data successiva. Siamo consapevoli che questo non è il tipo di notizie che la nostra comunità vorrebbe sentire, e apprezziamo il vostro continuo supporto".

Non c'è dubbio che questo annuncio avrà sicuramente delle ripercussioni sulla playerbase, nonostante il recente approdo di The Division su Steam abbia catturato l'attenzione di un buon numero di giocatori che non avevano ancora avuto modo di provarlo.

In chiusura, vi ricordiamo che The Division 2 è uno sparatutto con meccaniche ruolistiche disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.