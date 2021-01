Season: Simon Darveau accusato di molestie e sessismo, sviluppo in pericolo?

Con la presentazione di Season ai TGA 2020 Scavengers Studios ha attirato su di se l'attenzione del pubblico e della stampa specializzata. Dietro alla promettente avventura però i colleghi di GamesIndustry.biz sembrano aver scoperto un ambiente di lavoro sessista e autoritario, nettamente in contrasto con lo spirito del gioco.

Stando infatti alle parole di ben nove tra attuali ed ex dipendenti (che hanno mantenuto l'anonimato) che hanno lavorato negli ultimi quattro anni per lo studio, l'ambiente di lavoro dei team alle prese con Project Darwin e Season sarebbe stato contaminato da alcuni comportamenti tossici promossi dal direttore creativo Simon Darveau e dal CEO, nonché partner, Amelie Lamarche. Tutti gli intervistati hanno descritto un ambiente ostile alle donne, un vero e proprio "club per ragazzi" consentito dagli stessi fondatori.

GamesIndustry ha riportato diversi episodi in cui Darveau si sarebbe reso protagonista di insulti e discriminazioni, fino ad arrivare al demansionamento senza ragione apparente di alcune impiegate in favore di figure maschili. L'atteggiamento del direttore creativo sarebbe poi sfociato in vere e proprie molestie sessuali durante alcune celebrazioni: secondo le fonti, in presenza di alcool Derveau avrebbe assunto atteggiamenti da "vero predatore sessuale", spesso coperte dalla partner Lamarche.

Gli attriti con Simon Darveau avrebbero coinvolto direttamente anche lo sviluppo di Season: secondo alcuni dipendenti lo sviluppatore avrebbe utilizzato l'accordo con Sony per forzare alcune sue idee all'interno del gioco, poco gradite dal resto del team. Sebbene infatti il progetto sia partito con ottime intenzioni "Ora non so nemmeno cosa sia stato annunciato perché [il gioco] è così diverso da quanto avevamo programmato. Non lo riconosco più", avrebbe affermato uno degli sviluppatori.

Se le informazioni si rivelassero fondate Scavengers Studio navigherebbe in acque molto agitate. In attesa di capire come questo potrà riflettersi su Season, Kevin Sullivan ha parlato del gioco. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Season dovrebbe uscire nel 2021 su PC e PlayStation 5.