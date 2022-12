Season, c'è posta per te! L'avventura in bici ha una data d'uscita su PC , PS4 e PS5

Originariamente prevista al lancio in autunno, l'avventura in bici Season A Letter to the Future è ormai pronta a sbarcare su PC, PS4 e PlayStation 5, stando a quanto spiegato dagli studi Scavengers nel nuovo trailer con scene di gameplay inedite.

Nel filmato di Season, la software house canadese riassume l'originale esperienza di gioco offerta da questa avventura che trasporterà gli utenti in una versione alternativa del ventesimo secolo, con una civiltà ferma alla tecnologia degli anni '70 sullo sfondo di un pianeta con Paesi e culture del tutto inedite.

Lo scopo dell'avventura sarà quello di immergerci nelle atmosfere di questa realtà alternativa in sella alla bici della Viaggiatrice, un'esploratrice chiamata a visitare i villaggi di questo placido universo interattivo per entrare in contatto con i personaggi secondari: ogni evento accadrà in contemporanea a ciò che faranno gli utenti, da qui la necessità di ponderare con estrema attenzione ogni singola mossa compiuta nella risoluzione degli enigmi ambientali e nell'approccio da adottare con i PNG.

Il nuovo video fissa la data di lancio di Season A Letter to the Future al prossimo 31 gennaio 2023, tanto su PC (Steam ed Epic Store) quanto su PS Store nella doppia edizione console per PS4 e PlayStation 5. Stando agli sviluppatori, il gameplay di Season sarà una via di mezzo tra Jorney e Zelda BOTW.