Season A Letter to the Future, il gioco PS5, PS4 e PC non decolla: licenziato metà team

Anticipata da intensi story trailer di Season: A Letter to the Future, l'ultima produzione di Scavengers Studio ha trovato spazio sul mercato videoludico a inizio 2023.

Da gennaio a oggi, tuttavia, le vendite del titolo su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 si sono attestate su cifre molto al di sotto delle aspettative della software house. Nello specifico, rivela il team, nel corso di circa cinque mesi Season: A Letter to the Future ha venduto solamente 60.000 copie. Un valore che, come confermato dalla CEO Amélie Lamarche, si è rivelato insufficiente a garantire la stabilità economica di Scavengers Studio.

Nonostante i tentativi di supportare le vendite del titolo . peraltro molto apprezzato dalla critica videoludica internazionale - tramite DLC e iniziative promozionali, Season: A Letter to the Future non è riuscito a decollare in seno al grande pubblico. Tali circostanze hanno costretto la dirigenza a decisioni drastiche, con conseguente licenziamento della metà degli sviluppatori di Scavengers Studio. In seguito al ridimensionamento, la software house sarà composta da sedici professionisti, mentre gli ex dipendenti saranno supportati nella ricerca di una nuova occupazione a Montréal.



Dopo un rinvio e uno sviluppo complicato, la data di uscita di Season: A Letter to the Future era stata fissata al 31 gennaio 2023 su PC, PS5 e PS4, al prezzo di listino di 24,99 euro.