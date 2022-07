Season A Letter to the Future non ce la fa: l'avventura in bici è stata rinviata

I ragazzi di Scavengers Studio non ce la faranno a terminare i lavori su Season: A Letter to the Future in tempo per la finestra di lancio precedentemente comunicata, pertanto si sono visti costretti a rinviarlo.

Durante il PlayStation State of Play dello scorso giugno, lo studio di sviluppo ha fissato la finestra di lancio del gioco al prossimo autunno 2022 su PS4, PlayStation 5 e PC. Purtroppo, a causa di una serie di complicazioni sorte durante la lavorazione, ha scelto di rinviare Season: A Letter to the Future al primo trimestre del 2023, preferendo salvaguardare il benessere dei propri sviluppatori piuttosto che costringerli ad estenuanti turni lavorativi. "Season è sempre stato un lavoro d'amore e questo tempo aggiuntivo ci permetterà di rifinire l'esperienza e renderla speciale come ci eravamo prefissati".

Season: A Letter to the Future è un'avventura d'atmosfera in terza persona, che v'invita a mettervi in bicicletta e viaggiare alla scoperta di luoghi meravigliosi e un variegato cast di personaggi. Nel mentre, con il passare delle stagioni, avrete modo di collezionare ricordi, documenti, fotografie e suoni. Per gli sviluppatori, Season è una via di mezzo tra Journey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.