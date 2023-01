Season A Letter to the Future su PC, PS4 e PS5: scenari da sogno nello Story Trailer

Dopo aver fissato la data d'uscita di Season su PC, PS4 e PlayStation 5, gli studi Scavengers si rimettono in viaggio per immergerci nelle atmosfere oniriche della loro avventura proponendoci uno Story Trailer ricco di dettagli sui personaggi secondari da incontrare e, ovviamente, sulle ambientazioni da esplorare.

Il titolo, lo ricordiamo, trasporta gli utenti in una versione alternativa del ventesimo secolo per fargli compiere un lungo viaggio tra gli scenari idilliaci e decadenti di una civiltà rurale ferma alla tecnologia degli anni '70, con Paesi e culture del tutto inedite.

Sarà proprio la curiosità per queste culture sconosciute a spingere la nostra alter-ego, la Viaggiatrice, a visitare i villaggi di questo placido universo interattivo inforcando la propria bici per scattare foto alle ambientazioni più suggestive e raccogliere le testimonianze della gente del posto.

Quanto al gameplay, gli sviluppatori di Scavengers hanno descritto Season come una via di mezzo tra Journey e Zelda BOTW. Lo scopo dell'avventura sarà quello di approcciarsi al racconto con un punto di vista filosofico tra gli elementi fantastici e il 'realismo emotivo' che andrà a permeare ogni azione della nostra alter-ego. Il lancio di Season A Letter to the Future è previsto per il sempre più prossimo 31 gennaio su PC, PS4 e PlayStation 5.