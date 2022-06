Season: A Letter to the Future, il nuovo video gameplay fissa l'uscita su PC, PS4 e PS5

Nella cornice mediatica del PlayStation State of Play, gli studi Scavengers hanno mostrato un nuovo video gameplay di Season A Letter to the Future, l'avventura narrativa in sviluppo per PC, PlayStation 5 e, sorpresa dell'evento, su PS4.

La nuova esperienza interattiva plasmata dagli studi Scavengers ci trasporterà in una versione alternativa del ventesimo secolo, con la civiltà che sembra essere giunta al livello tecnologico dei nostri anni '70 ma in un mondo diverso, con Paesi e culture del tutto inedite e originali.

Lo scopo dell'avventura, come si evince dall'ultimo video gameplay propostoci dalla software house indie, è quello di approcciarsi al racconto in maniera leggera, con un punto di vista filosofico tra elementi fantastici e un "realismo emotivo" che andrà a permeare ogni azione compiuta dalla nostra alter-ego, la Viaggiatrice. L'esplorazione di questo placido universo interattivo sarà caratterizzata dagli incontri con i personaggi secondari, con azioni dalle conseguenze che si rifletteranno sul mondo di gioco: ogni evento accadrà in contemporanea a ciò che faranno gli utenti, da qui la necessità di ponderare con attenzione ogni singola mossa compiuta.

L'approccio al gameplay adottato dagli sviluppatori, a loro giudizio, renderà Season una via di mezzo tra Journey e Zelda BOTW. Il filmato confezionato dal team Scavengers fissa al prossimo autunno la finestra di lancio di Season su PC, PS4 e PlayStation 5.