Season: nuovi dettagli su gameplay e storia dell'avventura per PC e PS5

Il direttore creativo dello studio Scavengers, Kevin Sullivan, è intervenuto ai microfoni di WCCFtech per condividere tutta una serie di dettagli inediti sul gameplay e sulla storia dell'intrigante avventura narrativa Season ammirata ai TGA 2020.

Sullivan riprende il filo del discorso lasciato in sospeso con il reveal trailer dei Game Awards 2020 per spiegare che "Season è ambientato in una versione alternativa del 20° secolo, con la civiltà che sembra essere giunta al livello tecnologico dei nostri anni '70 ma in un mondo diverso, nel senso che ci sono Paesi e culture originali. Ha una storia che è stata scritta con il preciso scopo di farvi sentire come se foste nel passato e nel futuro allo stesso tempo".

A detta dell'alto rappresentante dello Scavengers Studio, con il progetto di Season l'intenzione della compagnia è quella di "trattare il tutto dal punto di vista filosofico, con un tocco leggero e degli elementi fantastici sorretto da una sorta di realismo emotivo. Dovrete interpretare una Viaggiatrice, una presenza forte ma separata ed estranea a ciò che la circonda. Il mondo cambierà mentre lo attreverserete, quindi ci saranno storie e missioni che accadranno in contemporanea a ciò che starete facendo".

Season è attualmente in sviluppo per PC e in esclusiva console per PlayStation 5, ma Sullivan non nasconde l'intenzione di valutare il possibile porting del titolo su PS4.