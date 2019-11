La Season One di GRID introdurrà il circuiti di Parigi

Codemasters annuncia che la Season One di GRID sarà disponibile da mercoledì 4 dicembre 2019. La Season One aggiunge ancora più varietà e imprevedibilità con l'arrivo dell'Hot Hatch Showdown.

I giocatori potranno accedere alla location preferita dai fan, Parigi, a quattro nuove auto e ad oltre 30 eventi di carriera. I contenuti della Season One saranno disponibili per tutti i giocatori che possiedono l’Ultimate Edition. Coloro che hanno acquistato la Standard o la Day One edition possono acquistare i contenuti della Season One separatamente tramite il loro negozio digitale preferito.

Hot Hatch Showdown vede l'aggiunta di quattro nuove e leggendarie auto al roster di GRID. I giocatori della Ultimate Edition possono mettersi al volante della MINI Hatch JCW, della Lancia Delta HF Integrale Super Hatch, della Renault Clio S1600 e dell'AUDI S1 quattro Concept. Giocabili in Career, Free Play e Multiplayer, le nuove Hot Hatch possono essere utilizzate in qualsiasi scenario di gara. Per i giocatori di GRID che non hanno l'Ultimate Edition, la Renault s1600 è disponibile negli eventi Free Play e Multiplayer come auto in prestito.

La Career Mode di GRID ora ha ancora più sfide in serbo, con la Season One che aggiunge altri 33 eventi Carriera. Disponibile per i giocatori della Ultimate Edition, vai al menu Carriera e passa alla nuova tab per trovare due nuovissimi thread di carriera: uno con le nuove auto della Season One, l'altro con il roster delle auto esistenti.

Infine, stiamo aggiungendo all'elenco dei circuiti di GRID uno dei più amati dai fan, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Corri intorno all'Arco di Trionfo, sotto la Torre Eiffel e fai correre il tuo cuore per le strade di Parigi. Con tre percorsi diversi, ognuno con un'opzione inversa, Parigi è un circuito stretto e complesso, pieno di opportunità di sorpasso. Corri di giorno, di notte, sotto la pioggia, al crepuscolo o all'alba: tutte le opzioni sono disponibili per creare un evento da corsa da sogno, in una delle città più iconiche del mondo.