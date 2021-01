Season per PC e PS5 è 'una via di mezzo tra Journey e Zelda BOTW', per gli sviluppatori

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di DualShockers, il direttore creativo dello studio Scavengers Kevin Sullivan ha discusso della reazione avuta dagli appassionati di avventure narrative con il reveal di Season ai TGA 2020 e fornito delle indicazioni sulle fonti d'ispirazione del progetto.

Nel riferirsi alle emozioni suscitate nei cultori del genere alla presentazione di questo intrigante titolo destinato ad arrivare su PC e PS5, Sullivan spiega che "leggendo i commenti al reveal trailer su Youtube, mi accorgo che le persone guardano a Season e pensano che sia in qualche modo simile a Zelda Breath of the Wild e a titoli come Journey. Beh, diciamo che Season è una via di mezzo tra quei due approcci. La struttura della storia e del gameplay non è così lineare o rigida, di sicuro poi non è un open world tripla A o un'esperienza artistica su binari. È un gioco che sta lì, nel mezzo".

A detta dell'esponente di Scavengers, l'avventura da vivere nei panni della protagonista di Season sarà votata alla libertà di esplorazione, ma con un canovaccio narrativo ben delineato che si esprimerà negli incontri della nostra alter-ego con i numerosi personaggi secondari di questa dimensione ambientata in una versione alternativa degli anni '70 del secolo scorso.

Quanto all'esperienza di gioco, stando a Sullivan "la tua missione sarà quella di registrare gli eventi e parlare con le persone per ricomporre le tessere del mosaico della storia. Alcuni di questi eventi avverranno nel presente, altri invece dovranno riemergere dal passato e saranno altrettanto importanti. Per quanto il gioco assuma i contorni di un viaggio su strada, il nostro titolo è più simile all'idea di ricreare l'esperienza di uno straniero in terra straniera che cerca di trovare il suo posto nel mondo. Non si tratta di saltare in sella a una bicicletta e di guardare il mondo con gli occhi di chi pensa, con la leggerezza di un turista, che sia tutto fantastico".

L'uscita di Season è prevista nel 2021 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5. Qualora foste interessati, vi ricordiamo che recentemente Sullivan ha condiviso altri dettagli sul gameplay di Season.