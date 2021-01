Season: Simon Darveau rimosso dal proprio incarico dopo le accuse di molestie e sessismo

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, Simon Darveau, creative director di Season, è stato accusato di aver tenuto comportamenti tossici e sessisti nei confronti dei suoi colleghi di Scavengers Studio, software house impegnata nello sviluppo di Season.

Il Consiglio di Amministrazione della compagnia ha tenuto una riunione urgente per decidere il futuro di Darveau, nonché di Amélie Lamarche, CEO di Scavengers che ha assecondato i comportamente del collega rendendosi sua complice. Al termine dell'incontro si è deciso di optare per la sospensione a tempo indeterminato di Darveau da qualunque responsabilità all'interno dello studio, nel mentre una società di revisione condurrà una verifica dell'ambiente lavorativo e della cultura condivisa dai membri della software house. Ad aiutare i responsabili dell'operazione ci sarà Daisy Lilly Best, nominata nuova Chief Operating Officer, la quale fornirà un resoconto della valutazione sia al team che al Consiglio d'Amministrazione. Per far sì che si tratti di un processo "giusto, trasparente e incondizionato", Amélie Lamarche, che si è detta molto fiduciosa nelle capacità dello studio nonostante l'accaduto, perderà momentaneamente il suo posto di CEO di Scavengers, ma rimarrà ugualmente disponibile per aiutare il team.

Nell'attesa di conoscere gli ulteriori risvolti di questa controversa vicenda, vi ricordiamo che Season è atteso al lancio nel 2021 su PC e PlayStation 5. Il gioco è stato descritto dai creatori come un incrocio da Zelda Breath of the Wild e Journey.