Season: il video dei TGA 2020 svela l'avventura narrativa per PC e PS5

In coincidenza dei The Game Awards 2020, Scavengers Studio ha presentato ufficialmente Season, un'avventura narrativa in terza persona attualmente sviluppo per PC e in esclusiva console per PlayStation 5.

Se il filmato dei TGA 2020 ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche di questo intrigante progetto, la pagina Steam del progetto di Season ci offre una visione d'insieme della storia e delle ambizioni che accompagnano questo titolo.

Il team Scavengers descrive infatti il gioco come "una suggestiva avventura in bicicletta in terza persona. Attraverso gli occhi di una giovane donna che lascia la sua comunità isolata, esplora per la prima volta il mondo insieme a lei. Raccogli artefatti e lega i tuoi ricordi a quelli delle persone che incontrerai, prima che un misterioso cataclisma si porti via tutto".

Il nostro compito, e quello della nostra alter-ego, sarà perciò quello di documentare le tappe più emozionanti di questo viaggio fotografando, disegnando e registrando i paesaggi esplorati, la vita delle persone incrociate e qualsiasi evento speciale a cui assisteremo.

Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sulle dinamiche di gameplay che caratterizzeranno questo titolo, vi lasciamo al reveal trailer di Season per PC e PS5.