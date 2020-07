Second Extinction: le abilità dei Raptor nel nuovo video dell'FPS nextgen

Di ritorno dal Summer Game Fest con un video di Second Extinction, gli autori di Systemic Reaction ci reimmergono nelle atmosfere del loro sparatutto cooperativo per descrivere le abilità di una delle più temibili razze di dinosauri che affronteremo nel titolo, i Raptor.

Il nuovo sparatutto in salsa fantascientifica ideato dagli sviluppatori del recente Generation Zero ci vedrà fronteggiare una schiera di mostri provenienti dalla preistoria per dare vita a una sorta di "violento sport del futuro".

Per avere la meglio sui Raptor e su tutti gli altri esseri che proveranno a farci a brandelli nelle arene PvE di Second Extinction, il nostro alter-ego dovrà ingegnarsi e collaborare con gli altri partecipanti alla sfida per reperire le abilità, i gadget e le armi da fuoco più efficaci.

L'uscita del titolo è prevista entro fine anno su PC, Xbox One e Series X. Nella sua versione per la console nextgen di Microsoft, Second Extinction godrà del supporto alla risoluzione 4K e del sistema di illuminazione in Ray Tracing gestito tramite le librerie grafiche DirectX. Il gioco rientrerà poi nel sistema Smart Delivery e consentirà all'utenza Xbox One di accedere gratuitamente all'update grafico con l'Ottimizzazione per Xbox Series X. Nel frattempo, vi lasciamo al video di cui sopra e al nostro speciale su Second Extinction, il Left 4 Dead coi dinosauri.