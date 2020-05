Second Extinction: aperte le iscrizioni alla beta con tante ricompense gratis

Sono trascorse meno di 24 ore dall'evento dedicato a Xbox Series X durante il quale è stato ufficialmente annunciato Second Extinction, il particolare sparatutto in prima persona a base di dinosauri mutati con una forte componente coop.

Registrandosi al sito ufficiale del gioco non solo si ottiene la possibilità di partecipare alla beta, ma è anche possibile avere la certezza di provarla grazie ad un sistema di inviti. Al momento della registrazione, infatti, il portale vi fornirà un link attraverso il quale i vostri amici potranno registrarsi alla beta e permettervi non solo di accedere alla fase di test del gioco (per questa basta un solo invito), ma anche di sbloccare skin per le armi, emblemi, emote e altre ricompense da sfoggiare in game.

Non si hanno purtroppo informazioni su quando apriranno i server della beta e, dai pochi dettagli presenti al momento sul sito ufficiale, sappiamo solo che il test si terrà su PC e che la pagina Steam del gioco è attualmente online, possibile indizio che sarà quella la piattaforma attraverso la quale saranno distribuiti i codici.

