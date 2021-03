Second Extinction arriva ad aprile su Xbox One e Series X/S, gratis su Game Pass

Gli autori di Systemic Reaction ci rituffano nelle atmosfere sci-fi di Second Extinction con un video gameplay inedito che fissa per il mese di aprile il lancio della versione Game Preview su Xbox One e Series X/S, gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Pubblicato in coincidenza dell'ID@Xbox Showcase che ha fatto da sfondo (tra gli altri) al gameplay cooperativo di The Ascent, l'ultimo trailer riassume l'esperienza ludica e contenutistica di un titolo che, come abbiamo potuto scoprire in questi mesi, ci vedrà combattere contro orde di dinosauri in una dimensione post-apocalittica liberamente esplorabile e votata al multiplayer cooperativo.

Lo sparatutto sci-fi coi dinosauri realizzato dalla sussidiaria degli Avalanche Studios, quindi, approderà su Xbox One e Xbox Series X il prossimo 28 aprile, con ingresso immediato nella ludoteca degli iscritti a Xbox Game Pass.

La versione Game Preview per piattaforme Xbox vanterà i medesimi contenuti dell'edizione in Accesso Anticipato su PC e verrà ampliata col tempo (tramite patch gratuite) per fare spazio ad aggiunte legate alle modalità, alle mappe, agli equipaggiamenti e, ovviamente, alle creature preistoriche da cacciare. A detta di Systemic Reaction, le versioni Xbox Series X e Series S supporteranno l'illuminazione in Ray Tracing. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sui piani di sviluppo fino al raggiungimento della "versione 1.0" dello shooter cooperativo degli studi Avalanche, vi rimandiamo al nostro speciale su Second Extinction, il Left 4 Dead coi dinosauri.