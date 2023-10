Second Extinction ora è estinto per davvero: termina lo sviluppo dell'FPS coi dinosauri

A un anno esatto dalla conclusione dell'Early Access di Second Extinction, il team di Systemic Reaction decide di terminare lo sviluppo e il supporto post-lancio dello sparatutto sci-fi con i dinosauri.

La software house di Stoccolma ne dà notizia sui social e sul portale ufficiale di Second Extinction spiegando, appunto, di aver "preso la difficile decisione di terminarne lo sviluppo attivo dopo un'attenta considerazione sulle migliori strategie da portare avanti d'ora in avanti. Sebbene Second Extinction sia molto amato dai nostri giocatori, purtroppo non abbiamo ottenuto il successo che speravamo. Inoltre, alcuni problemi imprevisti ci hanno impedito di terminare come avremmo voluto lo sviluppo della versione Early Access".

Alla luce di questa importante decisione, a partire da oggi Second Extinction non sarà più in vendita nei negozi, con il team di Systemic Reaction che sottolinea come "i server di gioco rimarranno attivi per il momento, consentendo a chiunque l'abbia acquistato di continuare a divertirsi da soli o con gli amici. Entro la fine del prossimo anno chiuderemo i server, ma lo comunicheremo con largo anticipo una volta che avremo maggiori informazioni da condividere".

Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza di gioco e sui contenuti offerti dall'ultimo FPS targato Systemic Reaction, vi rimandiamo alla nostra recensione di Second Extinction.